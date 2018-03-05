В Хабаровском крае на создание безбарьерной среды из бюджета выделят 46 млн рублей

В Хабаровском крае продолжается реализация государственной программы Хабаровского края «Доступная среда на 2016-2020 годы». Как сообщили в министерстве социальной защиты, в этом году запланировано создание безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры. Одним из них станет автовокзал Амурска.

Оглашены результаты конкурса на предоставление субсидии из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Доступная среда». В этом году Амурскому району будет выделено более 500 тысяч рублей на создание безбарьерной среды на автовокзале муниципального центра. Здание и прилегающую территорию оборудуют портативной информационной индукционной системой для инвалидов по слуху, кнопками вызова персонала. Запланирована установка тактильного покрытия, мнемосхемы, тактильных пиктограмм, информационной вывески со шрифтом Брайля, а также поручней к пандусу и по пути следования инвалидов.

В прошлом году субсидия в размере 1 млн рублей была предоставлена администрации Вяземского района на оборудование автовокзала города Вяземский.

Кроме того, накануне выборов, 18 марта, были обследованы все избирательные участки на предмет доступности для маломобильных групп населения.

«На сегодняшний день в крае 745 избирательных участков оборудованы спецсредствами для людей с разными формами инвалидности. Однако, более 12 тысяч человек планируют проголосовать на дому. Также для удобства жителей будет работать «Социальное такси» для инвалидов и пожилых. Их будут сопровождать соцработники. На избирательных участках предусмотрена помощь волонтеров», - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также отметили, что в рамках «Доступной среды» на этот год запланировано создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 12 образовательных организациях и адаптация 87 квартир инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Специалисты учреждений соцподдержки и соцобслуживания пройдут обучение основам русского жестового языка, а жителей края обеспечат средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Всего на реализацию государственной программы в Хабаровском крае, которая по поручению Президента РФ продлена до 2025 года, предусмотрено более 55 млн рублей. Из них 46,4 млн рублей – средства региональной казны.