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В Хабаровском крае построят самый крупный угольный терминал в России
В Ванинском районе Хабаровского края УК «Колмар» построит самый крупный угольный терминал в стране. Проект признан приоритетным на федеральном уровне, поэтому в прошлом году получил субсидию из бюджета в сумме 3,2 млрд рублей. Эти средства направляются на создание инфраструктуры – объектов транспорта и электроснабжения. Все работы на площадке идут по графику.
В состав терминала войдут два причала для отгрузки угля, участок с причалом портового флота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс навалочных грузов, топливозаправочный комплекс, железнодорожное хозяйство и административно-бытовой комплекс.
- Мы строим свой угольный терминал в бухте Мучка в Ванинском районе Хабаровского края с учетом всех экологических пожеланий во стороны органов власти. Объем его перевалки в год – 24 млн тонн с возможностью загрузки крупнотоннажных судов. Количество уже привлеченных инвестиций составляет 1 млрд долларов. С запуском порта их будет 2 млрд долларов, которые мы привлекли на Дальний Восток, - рассказала Анна Цивилева., заместитель генерального директора УК «Колмар».
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