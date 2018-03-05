В Хабаровском крае детей травили мясом и рыбой

В Хабаровском крае специалисты Россельхознадзора во время плановой проверки обнаружили на кухне одного из детских садов в селе имени Полины Осипенко более 50 килограммов некачественного мяса и рыбы.

86 килограммов животноводческой продукции хранились без маркировки и ветеринарных документовщении.

53 килограмма мяса и рыбы после проверки были уничтожены. Руководителям выписан штраф в размере 13,5 тысячи рублей.