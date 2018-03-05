Новые терминалы «Почта Банка» отправились в отдаленные поселения Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению финансовыми услугами жителей отдаленных районов края. В селах Аян и Нелькан Аяно-Майского района, в селе Богородское Ульчского района, поселках Березовый Солнечного района и Литовка Амурского района до конца марта в отделениях почтовой связи заработают терминалы «Почта Банка». Новые платежные системы уже доставили в населенные пункты, в ближайшее время специалисты приступят к их установке.

С помощью терминала можно будет пополнить карту или снять с нее наличные средства, а также оплатить любую почтовую услугу или товар, используя, в том числе, бесконтактные технологии. Это позволит расширить доступ населения к банковским услугам. Всего в регионе установлено 29 банкоматов и 96 POS-терминалов. В 2018 году планируется открыть еще 58 точек присутствия «Почта Банка» в Хабаровском крае, преимущественно в сельской местности и в отдаленных районах края.

Кроме того, в некоторых районах сложилась система строительства модульных центров, где размещены отделение почтовой связи и окно «Почта Банка». Таким образом, у населения появляется доступ одновременно к почтовым и финансовым услугам, причем в современных, оборудованных офисах. Такой центр уже действует в Комсомольске-на-Амуре, а в ближайшее время появится в поселке Бриакан района им. Полины Осипенко.

«Вопрос доступности финансовых услуг в населенных пунктах края в предыдущие несколько лет стоял достаточно остро. Его задавали в своих обращениях жители и предприниматели. Прежде всего, это коснулось северных районов, сельских поселений с ограниченным доступом к сети интернет. По поручению Губернатора края с 2016 года ведется постепенная работа по развитию сети банковского обслуживания населения и обеспечению необходимой инфраструктурой», - отметила помощник Губернатора края по экономическим вопросам Ольга Иванченко.

Она добавила, что в 2017 году вместе с «Почта Банком» расширили свое присутствие в сельских и удаленных поселениях края еще четыре банка. Так, банк ВТБ 24 (ПАО) открыл офис в Амурске, установил 6 банкоматов в Советской Гавани, Амурске, поселке Хор, селах Сосновка и Сергеевка. ПАО Сбербанк установил 4 банкомата в Амурске, поселках Эльбан и Солнечный, отремонтировал офисы в Дормидонтовке Вяземского района и Богородском Ульчского района. Россельхозбанк установил 2 банкомата в селе Бычиха и поселке Переяславка.

Напомним, в настоящий момент Банком России разработан проект Стратегии повышения финансовой доступности в стране на период 2018-2020 годов. Документ направлен на потребителей, проживающих в отдаленных, малонаселенных и сельских территориях.