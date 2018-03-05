Воспитанники «Кванториума» в Комсомольске-на-Амуре конструируют ракетодрон и луноход

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре разработали макет ракетодрона, предназначенного для проведения метеорологических исследований. Свое изобретение юные исследователи представят на Всероссийском конкурсе «Кванториада – 2018». Также ребята отправят на конкурс проектов «Лунная одиссея» новый вариант лунохода - механизма передвижения на Луне, сообщили в министерстве образования и науки края.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» был открыт в Комсомольске-на-Амуре в декабре 2016 года в целях ранней профессиональной ориентации и подготовки кадров под нужды будущих отраслей экономики края. Сегодня в нем созданы современные исследовательские лаборатории, в которых дети работают с реальными техническими задачами и проектами по перспективным направлениям - «IT-технологии», «Роботехника», «Биотехнологии», «Нанотехнологии», «Космические технологии», «Аэротехнологии», «Хайтек». Также в «Кванториуме» реализуется 12 дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности, утвержденных на федеральном уровне. В технопарке практикуется кейсовая система обучения: программы рассчитаны на 30, 60, 90, 216 часов. По ним занимаются школьники из города Юности и разных населенных пунктов Комсомольского района, приезжая на занятия в «Кванториум» 2-3 раза в неделю.

«Технопарк дает возможность детям пройти начальный этап профориентации, обеспечивает педагогам стажировку в федеральном центре. Это новый современный подход к дополнительному образованию детей, позволяющий на ранней стадии выявить и развить инженерно-технические наклонности у школьников. К 2019 году около тысячи ребят со всего Комсомольского района будут регулярно заниматься в технопарке», - рассказала председатель общественного совета при министерстве образования и науки края, заслуженный работник образования края Наталья Бурая.

Отметим, в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта Президент России Владимир Путин отметил особую значимость развития дополнительного образования в России. «Мы продолжим укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России», - подчеркнул глава государства.