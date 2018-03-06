В Хабаровске попытка своровать газ едва не закончилась трагедией

В Хабаровске на базе КАФ около дома на улице Федеративная горел автомобиль Toyota Spacio, рядом с которым лежало два газовых 50-литровых баллона, один из которых был взорван. Такую картину увидели работники бригады аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Умелец к баллону прикрутил самодельный штуцер со шлангом длиной около 20 метров. Шланг тянулся на расстоянии 20 метров. На конце был обуглен. Пожарные после того, как потушили огонь, в багажнике машины нашли еще четыре баллона.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось с заявлением к стражам правопорядка для возбуждения уголовного дела за приготовление к преступлению и кражу сжиженного углеводородного газа (ст. 30 и ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ).