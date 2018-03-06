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В Хабаровске буйная дамочка по пьяни зарезала родственника
В Хабаровске 51-летний мужчина пил-гулял в одной из квартир дома № 8 на улице Профессора Даниловского вместе со своей родственницей - 28-летней родственницей, проживающей в соседнем доме.
Дамочка была еще та штучка. Она четыре раза привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и один раз — за нанесение побоев и угрозу убийством.
Немного надраться тихо, по-семейному не срослось. Вспыхнула ссора, женщина схватила нож и ударила родственника в область грудной клетки.
Мужчину на Скорой помощи доставили в больницу, а дамочку взяли «под белы ручки» стражи правопорядка, а точнее с нее – подписку о невыезде
По факту преступления было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Девушке грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Сотрудниками полиции продолжается расследование и сбор доказательной базы для передачи уголовного дела в суд, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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