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Срочная новость: В Хабаровске тушат пожар. Погиб мужчина
В Хабаровске горит частный дом, принадлежавший двум пенсионерам, на улице Алтайская. Это в районе улицы Шелеста. Две машины огнеборцев тушат пожар. Сильный ветер усложнял работу пожарным.
Пожилая женщина сумела выбраться из горящего дома сама, мужчину без сознания вынесли из квартиры пожарные. По дороге в Краевую больницу №2 он скончался
Пожар заметили соседи и позвонили спасателям. Свидетели говорят, что не обесточено жилище, искрит проводка Из-за сильного ветра пламя разгорается все больше.
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