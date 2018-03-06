Срочная новость: В Хабаровске тушат пожар. Погиб мужчина

В Хабаровске горит частный дом, принадлежавший двум пенсионерам, на улице Алтайская. Это в районе улицы Шелеста. Две машины огнеборцев тушат пожар. Сильный ветер усложнял работу пожарным.

Пожилая женщина сумела выбраться из горящего дома сама, мужчину без сознания вынесли из квартиры пожарные. По дороге в Краевую больницу №2 он скончался

Пожар заметили соседи и позвонили спасателям. Свидетели говорят, что не обесточено жилище, искрит проводка Из-за сильного ветра пламя разгорается все больше.