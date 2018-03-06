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В Хабаровске мужчина убил обидчика своей покойной девушки
В Хабаровске зашел на огонек отметить окончание рабочей недели к своей возлюбленной. Она снимала комнату в поселке Горького. На огонек заглянул и брат женщины. Посидели-выпили-поговорили. Разошлись бы мирно, если бы не родственник квартирантки.
Рядом в квартире жил 34-летний мужчина, работал грузчиком, ранее привлекался к уголовной ответственности за побои, истязание и угрозу убийством. При этом соседи отзывались о нем как о человеке приветливом и миролюбивом. А вот о дамочке и ее ухажере говорили плохо. Не нравились они им.
Зачинщиком конфликта стал родственник женщины. Он решил немного повоспитывать соседа по квартире своей сестры. К «воспитанию» подключился и ухажер женщины.
У этого грузчика месяц назад умерла девушка от рака. Во время перепалки парень девушки обматерил покойницу. Сосед взял в руки нож и нанес шесть ударов по туловищу мужчины. Смерть наступила на месте, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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