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В Хабаровском крае пожилой медвежатник ограбил храм
В городе Амурске Хабаровского края под покровом ночи 61-летний пенсионер пробрался в храм адвентистов седьмого дня, вскрыл сейф и забрал все деньги верующих.
Стражи правопорядка задержали мужчину. Пенсионер, конечно, раскаялся, но деньги вернуть не смог – все скопленное верующими потратил на себя любимого
До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. В отношении "медвежатника" возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 ("Кража в крупном размере"). Мужчине грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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