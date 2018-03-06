В Хабаровском крае пожилой медвежатник ограбил храм

В городе Амурске Хабаровского края под покровом ночи 61-летний пенсионер пробрался в храм адвентистов седьмого дня, вскрыл сейф и забрал все деньги верующих.

Стражи правопорядка задержали мужчину. Пенсионер, конечно, раскаялся, но деньги вернуть не смог – все скопленное верующими потратил на себя любимого

До суда злоумышленника отпустили под подписку о невыезде. В отношении "медвежатника" возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 ("Кража в крупном размере"). Мужчине грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.