Новости
Комсомольчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в создании КНаМовского спектакля
В Комсомольске-на-Амуре Татьяна Фролова, режиссер театра КНаМ, работает над новым проектом - спектаклем «Мой цвет надежд - оранж», направленным на социальную адаптацию и реабилитацию горожан с ограниченными возможностями и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Театр приглашает таких людей принять участие в создании постановки. Со своей историей жизни можно обратиться в КнАМ.
- Меня, как художника, интересует, прежде всего, так ли важно для человека его тело? И если у меня две ноги, руки, слух и зрение, значит ли это, что я счастливей, чем человек, в силу обстоятельств обделённый этими частями тела? А что вообще такое - быть счастливым сегодня? Чувствовать каждую секунду? Проживать ее наполненно и со смыслом? – подчеркнула Татьяна Фролова.
Напомним, что этот проект выиграл президентский грант.
- Спектакль задуман по дневникам комсомольской поэтессы Алины Волнами, девочки с редкой болезнью - атрофией спинного мозга. Она находится в инвалидном кресле. С каждым днем ей все хуже и хуже. Врачи сказали, что осталось жить год или два. Алина ответила: «Нет. Я хочу жить!», поэтому такая активность у нее, такое отношение к миру. Она даст сто очков вперед всем нам, у которых есть руки и ноги, зрение и слух. Эта девочка демонстрирует нам тягу к жизни, - поделилась Татьяна Фролова. - Мне хочется понять, как переживает Алина обычные бытовые вещи, как можно выжить инвалиду в суровом Комсомольске-на-Амуре, где городская среда не подразумевает существование людей с ограниченными возможностями здоровья.
Премьера спектакля «Мой цвет надежды - оранж» состоится в мае этого года.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 953
С места событий: Останки на берегу водоема6 262
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 375
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 823
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136