Комсомольчан с ограниченными возможностями приглашают принять участие в создании КНаМовского спектакля

В Комсомольске-на-Амуре Татьяна Фролова, режиссер театра КНаМ, работает над новым проектом - спектаклем «Мой цвет надежд - оранж», направленным на социальную адаптацию и реабилитацию горожан с ограниченными возможностями и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Театр приглашает таких людей принять участие в создании постановки. Со своей историей жизни можно обратиться в КнАМ.

- Меня, как художника, интересует, прежде всего, так ли важно для человека его тело? И если у меня две ноги, руки, слух и зрение, значит ли это, что я счастливей, чем человек, в силу обстоятельств обделённый этими частями тела? А что вообще такое - быть счастливым сегодня? Чувствовать каждую секунду? Проживать ее наполненно и со смыслом? – подчеркнула Татьяна Фролова.

Напомним, что этот проект выиграл президентский грант.

- Спектакль задуман по дневникам комсомольской поэтессы Алины Волнами, девочки с редкой болезнью - атрофией спинного мозга. Она находится в инвалидном кресле. С каждым днем ей все хуже и хуже. Врачи сказали, что осталось жить год или два. Алина ответила: «Нет. Я хочу жить!», поэтому такая активность у нее, такое отношение к миру. Она даст сто очков вперед всем нам, у которых есть руки и ноги, зрение и слух. Эта девочка демонстрирует нам тягу к жизни, - поделилась Татьяна Фролова. - Мне хочется понять, как переживает Алина обычные бытовые вещи, как можно выжить инвалиду в суровом Комсомольске-на-Амуре, где городская среда не подразумевает существование людей с ограниченными возможностями здоровья.

Премьера спектакля «Мой цвет надежды - оранж» состоится в мае этого года.