Хабаровчан приглашают на уникальный спектакль про особых детей

В Хабаровском театре драмы 18 апреля благотворительный фонд «Филантропия» в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма представляет единственный показ спектакля «Особые люди». Это совместный проект Творческого объединения мастерских Голомазова и Театра на Малой Бронной.

Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".

Это первая и единственная в своем роде театральная постановка, рассказывающая о родителях детей с особенностями развития, основанная на историях, написанных самими родителями.

Пьеса основана на историях семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями, и текстах, написанных самими родителями. Этот проект – ещё одна попытка призвать общество понять особых людей и отнестись к ним с заботой и уважением.

Фонд «Филантропия», решая множество частных проблем родителей «особых» детей, верит, что идеи сочувствия и помощи живы в нашем обществе и что российская провинция может реализовывать их успешно.

Все средства, вырученные от продажи билетов будут направлены на благотворительную помощь семьям с особыми детьми.

Спектакль «Особые люди» после премьеры в Москве с большим успехом прошел в Латвии, Германии и больших городах России. О нем упомянули все центральные российские телеканалы: «Россия 24», «Первый канал», канал «Культура».

Отзывы о спектакле на сайте «Афиша»:

- Один из тех спектаклей, что, однозначно, изменит вас навсегда. Изменит к лучшему. Станет ещё одной меткой в системе правильных координат…Поможет правильнее понять эту сложную и прекрасную жизнь…

- Случаются спектакли, которые восхищают. Но есть такие, редкие, что вызывают, помимо восхищения и другое чувство - уважение. К создателям и актерам, к людям с особой душой. Спектакль "Особые люди" именно такой. Спектакль - поступок.