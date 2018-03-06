В Хабаровском крае утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий

В Хабаровском крае 18 марта в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Советской Гавани состоится рейтинговое голосование, по итогам которого будут определены общественные территории, подлежащие первоочередному благоустройству в 2018 году. Мероприятия пройдут в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день во всех городах-участниках утверждены дизайн-проекты. С ними можно будет ознакомиться не только на сайтах муниципалитетов, но и на избирательных участках в день голосования.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, проекты благоустройства территорий Амурска разрабатывались с учетом особенностей рельефа и близости реки с ее протоками, пойменными долинами. Эти факторы, по мнению специалистов, придадут ландшафту неповторимую живописность. Предполагается, что на набережной будут отремонтированы лестницы, установлены скамейки и урны, фонарные столбы. Также предполагается устройство детской игровой площадки и альпийской горки.

Дизайн-проекты площадей и скверов Советской Гавани, участвующих в голосовании, предполагают замену покрытий, установку скамеек и освещения. Кроме того, после реконструкции площадь Победы будет увеличена, а в сквере Поколений появится детская площадка.

В парках Комсомольска-на-Амуре предусмотрено устройство линии наружного освещения, системы видеонаблюдения, формовочная обрезка деревьев, устройство или ремонт тротуаров или пешеходных зон. Предполагается, что в сквере у библиотеки им. Николая Островского появятся скульптуры кота и глобуса.

В краевой столице, согласно дизайн-проекту, в сквере завода им. Орджоникидзе будет создано нескольких площадок: для активного отдыха со спортивными тренажерами, детская зона с навесом и без, а также территория для тихого отдыха с фонтаном, беседками, местами для чтения. Кроме того, планируется установка современного освещения, малых архитектурных форм, применение различных типов покрытий. В оврагах парка «Динамо» хотят создать велопарк, скейтпарк, веревочный парк, универсальную спортивную площадку. Предполагается наличие смотровых площадок и пешеходных мостов. Кроме этого, появится теплое кафе и сноупарк.

Напомним, в этом году на приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе Президента РФ, в крае будет выделено порядка 350 млн рублей. Помимо общественных территорий, как и в прошлом году, будут обустроены городские дворы.