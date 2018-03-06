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В Хабаровске пройдут VIII Дни культуры японской префектуры Тоттори
Для знакомства жителей Хабаровского и Приморского края с оригинальной культурой префектуры Тоттори и создания образа "Япония - это Тоттори", начиная с 2010 г., в дружественных регионах ежегодно проводятся "Дни культуры префектуры Тоттори", включающие в себя проведение выставок и мастер-классов.
Администрация префектуры Тоттори реализует одну из важнейших стратегий префектуры - региональное развитие через творчество манга под лозунгом "Королевство манга Тоттори". Каждый год проводится Международный конкурс манга, в котором принимают участия художники со всего мира, в том числе и России.
В связи с этим "VIII-ые Дни культуры префектуры Тоттори в Хабаровске" посвящены теме искусства манга. Цель выставки и мастер-классов - показать, что манга - это не только развлечение, а также эффективный способ подачи информации из различных областей, с помощью которого можно заинтересовать читателя.
- Мастера манга, принимающие участие в мероприятии
1) Тераниси Тацуя
Родился в 1963 г. В 1991 г. дебютировал с работой Silent в издательстве "Хакусэн". В 1993 г. получил награду журнала "Big Comic Spirits" (издательство "Сёгакукан") за манга "Ваза". В настоящее время проживает в г.Йонаго пр.Тоттори и занимается созданием манга на различные темы с местом действия в префектуре Тоттори.
2) Комура Хироаки
Родился в 1981 г. В 2012 г. начал работать мастером манга и иллюстратором. Свои работы мастер создает в Photoshop и CLIPSTUDIO, а также рисует перьевой ручкой и кистью. Произведения автора: "Десять богинь", "Parallel Parasol", "Небесные светлячки".
- Программа мероприятия
1) Торжественная церемония открытия выставки
??Дата: 21 марта 2018 г. (среда) 17:00
??Место проведения: Дальневосточный художественный музей
?Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко,7
?Телефон для справок: +7(4212) 32-83-38
?Описание: выставка работ мастеров манга из пр.Тоттори (продлится до 24 марта)
2) Мастер-классы, рисование портретов в стиле манга
а) Мастер-класс по технике рисования манга для новичков
? ?Дата: 23 марта (пятница) 14:00 - 16:00
? ?Лектор: Тераниси Тацуя
?Тема: Техника рисования 4 кадрового (ёнкома) манга
? ?Кол-во участников: 40 человек (необходима запись)
б) Мастер-класс по технике рисования манга для продвинутого уровня
?Дата: 24 марта (суббота) 10:00 - 12:00
? ?Лектор: Комура Хироаки
?Тема: Техника рисования пресонажей в иллюстрации
? ?Кол-во участников: 40 человек (необходима запись)
в) Рисование портретов в стиле манга
??Дата: 23 марта (пятница) 14:00 - 17:00
24 марта (суббота) 10:00 - 13:00
?Описание: мастера манга выполнят портреты в стиле манга в подарок гостям выставки
??Кол-во участников: 18 человек (необходима запись)
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