В Хабаровске пройдут VIII Дни культуры японской префектуры Тоттори

Для знакомства жителей Хабаровского и Приморского края с оригинальной культурой префектуры Тоттори и создания образа "Япония - это Тоттори", начиная с 2010 г., в дружественных регионах ежегодно проводятся "Дни культуры префектуры Тоттори", включающие в себя проведение выставок и мастер-классов.

Администрация префектуры Тоттори реализует одну из важнейших стратегий префектуры - региональное развитие через творчество манга под лозунгом "Королевство манга Тоттори". Каждый год проводится Международный конкурс манга, в котором принимают участия художники со всего мира, в том числе и России.

В связи с этим "VIII-ые Дни культуры префектуры Тоттори в Хабаровске" посвящены теме искусства манга. Цель выставки и мастер-классов - показать, что манга - это не только развлечение, а также эффективный способ подачи информации из различных областей, с помощью которого можно заинтересовать читателя.

Мастера манга, принимающие участие в мероприятии

1) Тераниси Тацуя

Родился в 1963 г. В 1991 г. дебютировал с работой Silent в издательстве "Хакусэн". В 1993 г. получил награду журнала "Big Comic Spirits" (издательство "Сёгакукан") за манга "Ваза". В настоящее время проживает в г.Йонаго пр.Тоттори и занимается созданием манга на различные темы с местом действия в префектуре Тоттори.

2) Комура Хироаки

Родился в 1981 г. В 2012 г. начал работать мастером манга и иллюстратором. Свои работы мастер создает в Photoshop и CLIPSTUDIO, а также рисует перьевой ручкой и кистью. Произведения автора: "Десять богинь", "Parallel Parasol", "Небесные светлячки".

Программа мероприятия

1) Торжественная церемония открытия выставки

??Дата: 21 марта 2018 г. (среда) 17:00

??Место проведения: Дальневосточный художественный музей

?Адрес: г. Хабаровск, ул. Шевченко,7

?Телефон для справок: +7(4212) 32-83-38

?Описание: выставка работ мастеров манга из пр.Тоттори (продлится до 24 марта)

2) Мастер-классы, рисование портретов в стиле манга

а) Мастер-класс по технике рисования манга для новичков

? ?Дата: 23 марта (пятница) 14:00 - 16:00

? ?Лектор: Тераниси Тацуя

?Тема: Техника рисования 4 кадрового (ёнкома) манга

? ?Кол-во участников: 40 человек (необходима запись)

б) Мастер-класс по технике рисования манга для продвинутого уровня

?Дата: 24 марта (суббота) 10:00 - 12:00

? ?Лектор: Комура Хироаки

?Тема: Техника рисования пресонажей в иллюстрации

? ?Кол-во участников: 40 человек (необходима запись)

в) Рисование портретов в стиле манга

??Дата: 23 марта (пятница) 14:00 - 17:00

24 марта (суббота) 10:00 - 13:00

?Описание: мастера манга выполнят портреты в стиле манга в подарок гостям выставки

??Кол-во участников: 18 человек (необходима запись)