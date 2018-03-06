Жителей северных территорий Хабаровского края объединил спортивный фестиваль «Возрождение»

В Хабаровском крае спортивный фестиваль «Возрождение» прошел в Николаевске-на-Амуре. В нем приняли участие представители Охотского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевского муниципальных районов. Команды соревновались в волейболе, плавании, шахматах, баскетболе, лыжных гонках, настольном теннисе и хоккее.

Перед официальной церемонией открытия сборная северных районов края провела товарищеский хоккейный матч с командой ветеранов хабаровского хоккея «Тигры Амура». Почётными гостями фестиваля стали заместитель Председателя Правительства края - министр финансов Александр Кацуба, первый заместитель министра физической культуры и спорта Всеволод Мохирев.

«Первоначально спортивный праздник задумывался как открытый турнир по хоккею, но с привлечением все большего количества гостей и участников было принято решение о проведении в Николаевске-на-Амуре ежегодного фестиваля северных территорий «Возрождение» по расширенной программе. Такой формат состязаний востребован не только для начинающих спортсменов, но и для ветеранов, готовых демонстрировать свои умения, подавая отличный пример по вовлечению и популяризации физической культуры и спорта во всех уголках нашего края», - подчеркнул Всеволод Мохирев.

Победу практически во всех видах спорта завоевали спортсмены Николаевска-на-Амуре. Они стали лучшими в хоккейном турнире, соревнованиях по баскетболу, плаванию, шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису, дартсу и национальным видам спорта. Только в волейболе медали высшей пробы взяли команды из Ульчского и Аяно-Майского районов.

Фестиваль «Возрождение» – самое масштабное спортивное событие, которое проходит в северных районах края с 2016 года. Местом его проведения традиционно является Николаевск-на-Амуре. Для состязаний подобного уровня в городе имеются все условия: большой универсальный спортивный зал, единственный на северной территории бассейн с дорожками длинной 25 метров, лыжная база, хоккейная коробка.