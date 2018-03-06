На Дальнем Востоке запускается новая торговая марка

Минвостокразвития России запускает новую торговую марку «Делай бизнес на Дальнем Востоке». Об этом заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке. Станет ли эта марка брендом, покажет время и соместные уилия власти и предпринимателей.

«Работу с инвесторами мы подкрепим глобальным позиционированием условий инвестирования на Дальнем Востоке под единым брендом «Делай бизнес на Дальнем Востоке», - сообщил глава Минвостокразвития России.

По словам Александра Галушки, на Дальнем Востоке уже работают инвесторы из Китая, Индии, Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Австралии, Новой Зеландии и еще 9 иностранных государств. На их долю приходится пока лишь 8% привлеченных инвестиций.

«Для расширения сотрудничества мы продолжим практику проведения дней иностранного инвестора. Так, буквально вчера здесь, в ДВФУ, состоялся уже второй день корейского инвестора, в котором приняли участие 22 южнокорейские компании с годовой выручкой 100 млрд долл. Всего же дни китайского, корейского, японского инвесторов пополнили в прошлом году портфель перспективных проектов на 25 млрд долларов», - сказал он.

В этом году впервые на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и европейского инвесторов. Также для работы с иностранными инвесторами значительно расширит свою зарубежную сеть Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. К офису в Пекине добавятся офисы в Харбине, Шанхае, Сеуле, Токио, Мумбаи и Брюсселе.

Напомним, реализация новой экономической политики на Дальнем Востоке стала одной из тем Послания Президента России Федеральному Собранию.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций, формирования центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось», - подчеркнул Владимир Путин.