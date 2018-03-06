Убийство таксиста в Хабаровске: Цена жизни – две тысячи рублей

В Хабаровске суд признаны виновными убийц таксиста. Их приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 16 до 18 лет 6 месяцев с ограничением свободы после отбывания наказания.

Год назад в отдалённой левобережной части Хабаровского района обнаружили тело мужчины. Мужчина трудился таксистом в одной из диспетчерских служб заказа такси в Хабаровске.

8-ого марта прошлого года, молодые люди, которые находились под подпиской за ограбление частного извозчика, вызвали такси в село Новокуровка Хабаровского района, стоимость поездки составляла полторы тысячи рублей.

В пути у них произошёл конфликт с водителем из-за того, что пассажиры распивали спиртное. После очередного замечания парни решили убить таксиста, завладеть его автомобилем и деньгами. При себе у мужчины было около двух тысяч рублей.

После нападения труп водителя такси переместили не так далеко от места совершения преступления, после чего продолжили кататься на автомомбиле потерпевшего, забрав все его вещи, соответственно. Продолжили распивать спиртное по сёлам, после чего один из обвиняемых решил вернуться в город Хабаровск

В пути обвиняемый остановился поспать. В таком состоянии на дороге его и застали оперативники.

Это убийство вызвало сильный резонанс в профессиональном сообществе частных извозчиков. Шоферы съезжались, обклеивали машины фотографиями погибших и длинной автоколонной, с включенными звуковыми сигналами, объезжали весь город.

Жюри было вдохновлено реконструкцией театра, богатством убранства и оборудования, отметив при этом излишнюю архаичность постановок. Теперь труппе придется доказывать творчеством вложенные в театр миллионы рублей.