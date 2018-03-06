Около тысячи новых рабочих мест появится в районе имени Лазо

Новые предприятия в районе имени Лазо Хабаровского края в течение нескольких лет обеспечат трудоустройство 850 человек. Инвестиционные проекты развиваются в сельскохозяйственной и лесопромышленной отрасли. Об этом сообщил глава района Владимир Сорокин на аппаратном совещании в Правительстве региона, которое прошло под председательством вице-губернатора края Сергея Щетнёва.

Сейчас на территории муниципального образования реализуются четыре проекта, направленные на развитие сельского хозяйства и лесной промышленности. Общий объем заявленных вложений составляет 19,8 млрд рублей. После выхода предприятий на проектную мощность ожидается ежегодное налоговое поступление в бюджеты всех уровней в размере 40 млн рублей.

Одним из приоритетных проектов является строительство птицекомплекса на территории района. Компания АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» займется промышленным производством и переработкой мяса индейки. Планируемая мощность предприятия оценивается в 13,7 тысяч тонн продукции в год.

Другая компания - ООО «Леспром ДВ» - работает над созданием лесоперерабатывающего комплекса. Заявленный объем инвестиций – 1,3 млрд рублей, планируемый срок окончательной сдачи объекта – 2020 год. В настоящее время проведены проектно-изыскательные работы по строительству лесной инфраструктуры, установлен цех по производству топливных гранул, произведен монтаж оборудования. Кроме того, строят завод по производству лущеного шпона.

ООО «Вектор» реализует в селе Киинск района им. Лазо проект по строительству высокоэффективного агропромышленного предприятия на 700 голов дойного стада и овощехранилища по переработке овощей на 6,4 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит около 400 млн рублей.

Еще один приоритетный инвестиционный проект предполагает создание сельскохозяйственного предприятия экспортной специализации. Инвестор - компания ООО «Звезда» - планирует построить цех по переработке овощей мощностью до 15 тысяч тонн в год. Общий объем заявленных вложений – более 7,6 млрд рублей.

«Правительство края уделяет особое внимание привлечению инвестиций в экономику территории. В регионе выстроена система сопровождения приоритетных проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы они реализовались как можно раньше. Уверен, работа по улучшению инвестиционного климата, безусловно, влияет на общее социально-экономическое развитие каждого муниципального образования и всего края», - отметил вице-губернатор Сергей Щетнёв.

Напомним, район имени Лазо является одним из динамически развивающихся территорий края. Основная деятельность муниципального образования – сельское хозяйство, заготовка и переработка леса, пищевая промышленность. За прошлый год оборот предприятий увеличился на 5 процентов и составил 8,3 млрд рублей.