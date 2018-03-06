В Хабаровске пройдет выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь»

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Владимира с 14 по 18 марта 2018 года в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь».

Торжественной открытие выставки состоится 14 марта в 17:00 в основном здании Дальневосточной государственной научной библиотеки (ул. Муравьева-Амурского, 1).

На выставке будет представлен широкий ассортимент православной литературы для взрослых и детей: творения святых отцов Церкви, жития святых и подвижников благочестия, художественная литература, публицистика, философские и исторические труды, проповеди, а также аудио- и видеодиски различной тематики и жанров.

Особое место в экспозиции займет литература о царской семье, новомучениках и исповедниках Церкви Русской.

Все дни работы выставки будут насыщены интересными событиями и творческими встречами на нескольких площадках ДВГНБ.

В Краевом научно-исследовательском центре книжных памятников (ул. Калинина, 77 А) будет действовать уникальная выставка книжных памятников «Начало», на которой будут экспонироваться книги из личной библиотеки императора Николая II, переданные в 1894 году в дар и положившие начало первой Приамурской библиотеки. Выставка откроется 14 марта в 10:00.

Совместно с библиотекой Хабаровской духовной семинарии будет реализован выставочный проект «Путь православной книги», в рамках которого все желающие смогут ознакомиться со старинными богослужебными книгами, редкими изданиями православной литературы, а также молитвами и акафистами, переписанными от руки нашими современниками в годы гонений.

Выставка «Путь православной книги» откроется 14 марта в 17:00 в основном здании Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Также в рамках празднования Дня православной книги будет открыта фотовыставка, посвященная пребыванию цесаревича Николая в Хабаровске. Архивные фотографии, сделанные французским фотографом Эмилем Нино, наглядно расскажут об этом историческом событии.

Открытие фотовыставки состоится 14 марта в 17:00 в основном здании Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Особое место в программе выставки займет киноискусство. Киноклуб «Золотой Витязь» предложит зрителям фильмы, ставшие лауреатами многих кинофестивалей «Романовы Венценосная семья», «Святитель Иннокентий Вениаминов. Возвращение домой». Не останется без внимания и документальное кино — состоится творческая встреча с дальневосточными кинодокументалистами Анной и Альбертом Самойловыми, которые представят свою документальную ленту «Святая Заступница».

Специальная программу организаторы выставки-форума подготовили для юных любителей чтения — их ждут ставшие традиционными «Сказочные истории с киселем»: благодаря песочной анимации оживут герои замечательной сказки Павла Бажова «Серебряное копытце».

В дни выставки впервые распахнет свои двери литературная гостиная «Красота звучащего слова». Отрывки из дневниковых записей царицы Александры Федоровны смогут услышать любители повествовательной прозы.

Выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь» будет проходить в преддверии главного христианского праздника — Святой Пасхи, поэтому, помимо книжной продукции, вниманию гостей выставки будут представлена также сувенирная продукция с праздничной символикой.

Организаторами книжной выставки-форума выступают Хабаровская епархия Русской Православной Церкви, министерство культуры Хабаровского края, Дальневосточная государственная научная библиотека.

Часы работы выставки-форума в основном здании ДВГНБ (ул. Муравьева-Амурского, 1):

14–16 марта с 10:00 до 19:00

17–18 марта (суббота и воскресенье) с 10:00 до 18:00

Телефоны для справок: 8-909-858-07-34, 31-01-04

Выставка книг императора Николая II «Начало» будет проходить в Краевом научно-исследовательском центре книжных памятников Дальневосточной государственной научной библиотеки (ул. Калинина, 77 А) с 14 по 18 марта с 10:00 до 18:00.

За программой празднования Дня православной книги можно следить на сайте Хабаровской епархии и на блогеотдела культуры Хабаровской епархии.