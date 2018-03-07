Хабаровчане, Клара Цеткин и Лес

Хабаровск прощается с зимой. Путь неоднозначно, пусть с сугробами и гололедом, но процесс идет. Как пела любимица советского народа Любовь Орлова; «Журчат ручьи, поют скворцы…Весне дорогу!» И весне, и самому красивому празднику – женскому дню 8 марта. Конечно, каждый будет праздновать его по-своему. Кто за столом будет обмывать до поросячьего визга красоту своих женщин, кто помянет Клару Цеткин оставшимся после Проводов Зимы блинком, кто, подарив мимозу или гвоздику - спутницу тревог, а то и две, поведет свою пассию культурно отдыхать.

С учетом того, что, как правило, женщины едят меньше мужчин, но чаще, лучше вести подругу на культурны или спортивные мероприятия.

Вид разбивающих в кровь лица не оставит равнодушных лам, склонных к прекрасному. 9 -11 марта в Хабаровске пройдут открытые Дальневосточные игры боевых искусств. На турнире будут представлены виды боевых искусств, не являющихся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, тайский бокс, всестилевое каратэ, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, самбо и другие. Игры пройдут в универсальном краевом спортивном комплексе. Начало соревнований запланировано на 9:00.

Краевая филармония

7 марта

Концерт, посвященный международному женскому дню « ля вас, ветераны. Весна идет». Исполнители: Анастасия Корниенко (сопрано), Татьяна Сасовских (сопрано), Виктория Коростелёва (сопрано), Василий Захаров (фортепиано), Вера Обороча (флейта). Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00

10 марта

Музыкальный подарок. Ансамбль камерной музыки "Аллегро. Начало в 17.00

11 марта

На крыльях мечты. Государственный концертный ансамбль "Дальний Восток". Начало в 17.00

13 марта

Концерт "Под чарующей лаской". Солисты – артисты Краевого музыкального театра: Никита Туранов (баритон), Рипсиме Сехлеян (сопрано). Начало в 18.30

Для самых маленьких

8 марта

Кот в сапогах. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00

9 марта

Приключения Герды в снежном королевстве. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00

10 марта

Теремок. Театр кукол. Начало в 11.00

Спящая красавица. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11.00

Волшебник Изумрудного города. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 12.00

Гадкий утенок. Камерный оркестр "Глория". Хабаровская краевая филармония. Начало в 12.00

Зюзюня. Театр юного зрителя. Начало в 12.00

11 марта

Дедушкины сказки. Театр кукол. Начало в 11.00

Театр кошек Куклачёва: Страна Кошландия в Хабаровске . Дворец культуры профсоюзов. Начало в 12.00

Огниво. Театр юного зрителя. Начало в 12.00

Для любителей Мельпомены

8 марта

Лес.рф. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

Собака на сене. Городской Дворец Культуры. Начало в 19.00

9 марта

Прости мои капризы Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00

Лондон. Театр юного зрителя. Начало в 18.00

Дорога в небо. Триада. Начало в 19.00

10 марта

Моноспектакль "Но иным открывается тайна" по рассказу Г. Щербаковой "Из крякв". Исполняет мастер художественного слова Марина Кунцевич. Хабаровская краевая филармония. Начало в 15.00

Мои отчаянные тётки. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

Аристократы поневоле. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.00

Ночная деваха. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00

Романс о влюбленных. Триада. Начало в 18.00

11 марта

Ночь измен, или Любовный покер. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00

Примадонны. Хабаровский краевой театр драмы Начало в 17.00

Вишневый сад. Триада . Начало в 18.00

Приятных рабочих будней, и приятного отдыха на выходныъ!

Юрий Вязанкин