Эксперт: Браконьеры не устают в Хабаровском каре

Браконьерство – это серьезнейшая проблема. Люди истребили уже две трети видов земных тварей, и при этом их ничто не останавливает. По крайней мере, инциденты в Хабаровском краеследуют один за другим, и хоть в новости попадают, в основном, предотвращенные нарушения, их количество и дерзость в отношении природы не идут на убыль, а значит, браконьеров меньше не становится. В общем, никогда такого не было, и вот опять – читайте короткий обзор свежих «достижений» дичекрадов.

В последнее время, браконьеры сосредоточились на таких деликатесах, как крабы и осетры. Например, во Владивостоке два предприимчивых приморца в гараже на придомовой территории организовали нелегальную переработку крабов. Мыли они членистоногих при помощи автомойки, варили в чане на газовой горелке и в том же гараже фасовали. Сотрудники ФСБ, обнаружившие данное предприятие, изъяли более 2,3 тысяч особей волосатого краба и стригуна опилио на более чем 570 килограмм! Также, в арендованном бизнесменами-затейниками рефрижераторном контейнере, нашлось ещё около 800 килограмм краба и 80 килограмм морского гребешка. Интересно, что неподалеку от бухты Спокойная в ста с небольшим километрах от Владивостока, вскоре был задержан автомобиль, в котором обнаружилось ещё более 140 кг незаконно добытых крабов.

В порту Владивосток всё те же сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали, и, впоследствии, изъяли незаконно ввезенную партию осетровых рыб на 23 тонны. Везлась рыба под видом сырья под переработку, но, как позже выяснилось, рыба шла в Москву. По некоторым предположениям, осетринка была предназначена богатых московских ртов, но, судя по всему, дело дальше не пошло – новостей о возбужденном деле против крупного московского ресторатора я, к сожалению, не нашел.

В Северном бассейне тоже не спокойно. Коллектив дичекрадов расположился на острове Кильдин, все с той же пресловутой целью – добыча краба. У них была организована целая браконьерская деревенька – очевидно, они собирались обосноваться там надолго, однако Погрануправление заметило их с вертолета. Во время задержания было изъято более 450 килограмм камчатского краба, снасти, орудия лова. Позже из Кильдинского пролива достали накопители с конечностями краба и крабовые ловушки.

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока рассматривается. Зато вот торговке с красноярского рынка светит 3 года тюремного заключения, за то, что она выставила на продажу трех сибирских осетров – они краснокнижные, так что по году за рыбину.

В общем, подобные новости сыплются со всех сторон, но, как ни странно, меньше их пока не становится. Мне, конечно, нравится их читать – вроде как, справедливость местами торжествует, браконьеров наказывают.… Но всё-таки, лучше бы общество дошло до мысли, что опустошать водоёмы нельзя и браконьерство – это плохо, и таких информационных поводов стало бы меньше.

Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»