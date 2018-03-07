Хабаровская дача: Чтоб не получить по рынде

На собрании хабаровского союза садоводов и огородников говорили о пожарах. Казалось бы, до пожароопасного сезона и всеобщего задымления еще ого-го сколько времени. Но, предупредила заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Анна Пархоменко, когда весна наступит – жечь будет поздно. В пожароопасный период действует запрет на сжигание мусора, а особенно сухой травы на дачах.

А какие хозработы мы в первую очередь начинаем по весне? Уборку. И куда, спрашивается, все убранное деть?

- Появился ряд новых требований, - обращает внимание Анна Пархоменко, - которые были установлены в конце 2017 года, внесены изменения в Правила противопожарного режима. Теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Это требование ранее касалось только организаций. Запрещено выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

Не стоит забывать, что за нарушения в области пожарной безопасности установлена административная ответственность - предупреждение или наложение административного штрафа. В условиях особого противопожарного режима, который, как правило, начинается с наступлением дачного сезона, размер штрафных санкций увеличивается в два раза. А именно, штраф на граждан будет от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей. В случае гибели людей или нанесения крупного материального ущерба в результате пожара виновному грозит уголовная ответственность.

О необходимости регулярной уборки и запрете на пожоги в особый период каждый председатель должен предупредить всех своих соратников по участкам. И кроме этого, каждому садоводу на 6 сотках нужна бочка - ну или какая-другая емкость - с водой. Далее – дела совместные, на которые, возможно, и новые взносы потребуются.

- С целью недопущения возникновения и распространения пожаров на территории садоводческих обществ, перехода огня на населенные пункты и лесной фонд, - рассказывает Анна Пархоменко, - требуется обеспечить наличие пожарных водоемов, пригодных для заправки пожарной техники водой (допускается использование естественных водоемов), обозначить их соответствующими указателями. В соответствии с обязательными требованиями по пожарной безопасности на указателях должны быть четко нанесены цифры расстояния до их месторасположения, сам указатель должен быть выполнен с использованием светоотражающих покрытий. Пожарных водоемов должно быть не менее двух, при этом допускается использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 метров от территории садоводческого общества. Необходимо обеспечить подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения и к месту пожара. К каждому садовому участку должен быть обеспечен подъезд пожарной техники на расстояние не более 50 метров, ширина проезда в садоводческом обществе - не менее 3,5 метра. К пожарному (естественному) водоему обеспечивается подъезд с устройством площадки (пирса) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарной техники. Обязательно наличие в садоводческом обществе звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре (рында), телефонной связи.

Большинство дачных участков хабаровчан расположено в пригороде краевой столицы на территории Хабаровского района. Здесь за 2017 год в садоводческих обществах произошло 60 пожаров, это 19% от их общего количества. В результате огнём уничтожено 34 дачных дома, 21 баня, 5 надворных построек. Один человек получил травмы.

- В сравнении с аналогичным периодом 2016-го количество пожаров на территории садоводческих обществ района уменьшилось на 10,5%. Основными их причинами стали неправильное устройство и неисправность печного оборудования, неисправность электрооборудования и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, неосторожность при курении, поджог, - отметила Анна Пархоменко. - Есть и дачные общества, где за сезон были допущены палы на большой площади, от которых пострадали постройки, в том числе бесхозные. В некоторых из них огнём было пройдено до 10 тысяч метров по фронту. При этом палы травы опасны переходом пожаров на строения, жилые дома, расположенные в населенных пунктах, на лесной массив. Такие «пожароопасные» садоводческие общества взяты на заметку инспекторами Государственного пожарного надзора.

По данным статистики

На территории Хабаровского края за 2017 год на дачных участках произошло 160 пожаров.

162 строения были уничтожены огнём.

2 человека пострадали.

Общий ущерб - около 1,5 млн рублей.