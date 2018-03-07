Жизнь в Хабаровском крае: Жена казака

В Бикинском районе Хабаровского края 55 лет живут в счастье и понимании Анатолий Васильевич и Светлана Егоровна Бояркины. Знала ли она, что выходит замуж за казака? Нет, конечно: на календаре был 1963 год, страна строила коммунизм под хрущевскими лозунгами, о казачестве если и вспоминали, то как о пережитке прошлого.

Светлана приехала в поселок Николаевку Смидовичского района с дипломом кооперативного техникума, работала заведующей столовой. Анатолий родился и вырос в Николаевке, отслужил армию, устроился на деревообрабатывающий комбинат. О том, что он, как и его отец, имеет отношение к казакам, переселившимся на Амур из Забайкалья в середине XIX века, узнал, когда на летних каникулах утроился в сплавную контору. Товарищи отца, работавшего мастером сплава, сами потомственные казаки, подвергшиеся репрессиям, посвятили старшеклассника в родословную.

Его прадед, участник амурских сплавов, организованных генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым, обосновался в Квашнино, которое входило в станичный округ с центром в селе Михайло-Семеновское (ныне Ленинское).

В 1930 году семью деда, выросшего в Квашнино, захватил маховик репрессий. Глава семьи был расстрелян в Хабаровске, его жена уцелела. Анатолий помнит бабушку, маму отца, который на его расспросы о казачьих корнях реагировал резким словом: «Молчи!..»

В общем, в 1963 году ударница общепита, отмеченная грамотами и благодарностями рыбкоопа, выходила замуж не за казака, а за секретаря комсомольской организации мебельного цеха. Но главное, что они были молоды, красивы и любили друг друга. Через год в семье появился первенец. Из Николаевки Бояркины перебрались в Смидович: Анатолия пригласили на работу в райком комсомола. Светлана продолжила торговую стезю уже на районном уровне. Но недолго, поскольку мужа назначили в Волочаевский совхоз. Райцентр пришлось оставить. В промежутках между переездами и вынужденной сменой работы Светлана родила дочку.

Куда иголка, туда и нитка

Сегодня советское прошлое вспоминается в розовых тонах. Фильм «Кубанские казаки» воспринимается как реальность, хотя для тех, кто жил и работал в сельской местности, очевидно, что на экране сказка. Реальность дала о себе знать в фильме «Председатель», где голодные коровы, потерявшие надежду на лучшее колхозники, административный жим.

- Я уходил из дома в пять утра, возвращался в двенадцать ночи, - вспоминает о работе директором Ключевского совхоза Анатолий Васильевич. - Вместо гусеничного комбайна нам прислали колесный, который на переувлажненной почве завяз так, что вытащить не смогли. В строительную бригаду набирали бомжей с железнодорожного вокзала в Хабаровске. Не хватало доярок и механизаторов, техники и жилья, зато всякого рода контролеров было хоть пруд пруди.

Светлана Егоровна видела, что супруг бьется как рыба об лед. А ведь у него был немалый опыт хозяйственной работы, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За трудовое отличие», медаль Выставки достижений народного хозяйства СССР.

- Я сама тогда не находила себе места, - признается Светлана Егоровна. - Понимала, что надо поддержать мужа. Но как? Не отвлекать его на родительское собрание в школе? Ведь в семье рос мальчик, и каждая мать хочет, чтобы у него был контакт с отцом, чтобы у них были какие-то общие мужские дела. Мать при всем желании не заменит отца…

Ситуацию разрядил секретарь крайкома КПСС по сельскому хозяйству А.Ф. Шевченко. По его рекомендации Бояркин был назначен заведующим сельскохозяйственным отделом Бикинского горкома КПСС. Первым секретарем горкома тогда был дипломированный летчик, председателем горисполкома -дипломированный моряк. Однако ни аэропортом, ни пароходством самый южный город края не располагал, зато в пригородном районе имел три совхоза - Бикинский, Лермонтовский, Пушкинский.

Куда иголка - туда и нитка. Светлану Егоровну взяли бухгалтером в Бикинскую дистанцию пути, где она работала одиннадцать лет и была отмечена медалью «Ветеран труда».

Сладости для казачат

Началась перестройка с ее надеждами и разочарованиями. В 1889 году Верховный Совет СССР принял Декларацию о репрессированных народах, аналогичные акты были инициированы на республиканском уровне. В них фигурировало и казачество, что после десятилетий умолчания повысило градус общественной жизни. В Бикине, который в дореволюционную пору был центром станичного округа, заявили о себе потомки репрессированных казаков. Они собирались, бурно обсуждали решения высших органов, строили планы на жизнь с упором на традиции предков.

Партия уходила из экономики, отраслевые отделы горкомов и райкомов ликвидировались, но без работы Бояркин не остался. Он возглавил городской комитет по экологии, вошедший в новую властную вертикаль, которую замыкал Государственный комитет СССР по охране природы. Это не изменило его подхода к работе: рано утром Анатолий Васильевич садился за руль УАЗа и мотался по городу и району до глубокого вечера, реагируя на проблемы, общаясь с людьми.

Рухнул Советский Союз, правда, коренная ломка на государственном уровне не изменила жизнь провинции, если не считать того, что исполкомы переименовали в администрации. Правда, в Бикине образовалось станичное общество, в город приезжал атаман Амуро-Уссурийского казачьего общества Станислав Проценко. Назначенный им станичный атаман предложил бикинским казакам проголосовать за утверждение Бояркина товарищем (заместителем). Тогда Анатолию Васильевичу припомнили его партийное прошлое. Хотя это не повлияло на итоги голосования: новоявленные казаки знали Бояркина как человека ответственного независимо от занимаемой должности.

Избрание его атаманом Светлана Егоровна сразу ощутила на семейном бюджете. Собираются казачата для изучения оружейного дела - супруг просит ее зайти в магазин купить к чаю чего-нибудь сладенького, чтобы казачата подкрепилась. Других источников финансирования деятельности казачьего общества не существовало.

- Как я могла отказать? - говорит Светлана Егоровна. - Работа атамана, хотя и была общественная, но занимала его и в выходные, и в отпуска. И она была для него в радость. Это невозможно было не заметить, и я старалась поддержать его во всех казачьих делах.

А дел было хоть отбавляй! По инициативе Бояркина был создан Бикинский отдел, в который вошли станицы в Покровке, Лончаково, Лермонтовке, хутор в Васильевке. И, конечно, станица в Бикине. Одно время он совмещал должности станичного и отдельского атамана, что позволило избежать конфликтов, характерных для других казачьих формирований.

Командование мотострелковой дивизии, которая дислоцировалась в Бикине, предоставило обмундирование, и бикинские казаки выглядели образцово. Администрация города выделила производственную базу с тремя строениями общей площадью без малого в тысячу квадратных метров.

- Я держал в руках программу поддержки казачества, разработанную правительством Черномырдина, кстати, потомственного оренбургского казака. Это был солидный фолиант, в котором предусматривалось создание казачьих застав на границе, поддержка сельскохозяйственной и торгово-закупочной деятельности казачьих обществ, - рассказывает Бояркин.

На два миллиона рублей, выделенных Бикинскому отделу, был открыт магазин. Товары закупались на хабаровских оптовых базах и доставлялись на автомобиле, который был собственностью казачьего общества. На его счету появились денежки, а значит, финансовая составляющая перестала быть головной болью атамана. Больше времени стали уделять пограничной службе, работе с подрастающим поколением, художественной самодеятельности. Казачий хор из Бикина выезжал с концертами, в том числе в краевой центр.

Впрочем, хватало и противоречий, непонимания, конфликтов. Они касались вышестоящих казачьих формирований. Менялись их названия, как и атаманы. Чтобы сохранить позитив, достигнутый на региональном уровне, Бояркин согласился возглавить Хабаровское окружное казачье общество. Светлана Егоровна занялась продажей квартиры в Бикине. В Хабаровске купили «полуторку» на Пятой площадке. Как гром среди ясного неба прозвучало заключение врачей, что Анатолий Васильевич перенес инсульт на ногах. Худшего удалось избежать по счастливой случайности, и Светлана Егоровна стала убеждать мужа, привыкшего быть впереди на коне и с шашкой, попридержать удила.

С 2010 года Анатолий Васильевич - председатель совета стариков Уссурийского казачьего войска. Год назад круг переизбрал его на эту должность. Он по-прежнему строен, подтянут, имеет собственное мнение по насущным вопросам казачьего движения.

- Закон о госреестре лишил казачьи общества возможности заниматься коммерческой деятельностью. Они были переориентированы на госслужбу, но ведь ее не предоставили. Ни в охране границы, ни в защите правопорядка, ни в другой деятельности. На что содержать казачьи общества, чем кормить семьи рядовым казакам, ведь работы, особенно в глубинке, без обмана и судебных разборок не найти? - задает нелицеприятные вопросы председатель совета стариков, но на эти насущные вопросы нет ответа ни в Москве, ни на местах.

Светлану Егоровну заботит другое. Что сын ушел из жизни, что дочь, зять, внуки за тысячи километров, что они с Анатолием Васильевичем в Хабаровске по сути одни. Печали понятные, ведь жизнь - не череда праздников, и важно, чтобы супруги, сознавая это, поддерживали друг друга и берегли, а не терзали укорами.

В наступившем году у Анатолия Васильевича и Светланы Егоровны бриллиантовая свадьба - 55 лет совместной жизни. Вряд ли свою прекрасную половину потомственный казак одарит бриллиантами, но то, что он в очередной раз признается ей в любви, - это точно.

Михаил Карпач

«Приамурский казачий вестник», №3 с.г.

На снимках: золотая свадьба в 2013 году; в 1964 году у Бояркиных родился первенец.

Фото: семейный архив.