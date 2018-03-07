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В Хабаровске не дали похлебать мужчине калужьей ушицы
В Хабаровске 42-летнего мужчину уговорили добросить до дальневосточной столицы 83 туши калуги из села Подгорное Николаевского района, а это примерно 2 тонны драгоценно-деликатесного рыбьего мясца. Путь неблизкий - больше ста двадцати часов туда и обратно, но прибыльный. Деньги-то надо зарабатывать, все-таки мужик!
Может быть, и все закончилось бы хорошо, и денег бы заработал хабаровчанин, и калужью ушицу похлебал, но задержали его стражи правопорядка в пяти минутах от счастья - при подъезде к складу в Железнодорожном районе Хабаровска.
Это калужье расследование закончено, документы переданы для рассмотрения судом Железнодорожного района дальневосточной столицы. За незаконную транспортировку рыбы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации, гражданину грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
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