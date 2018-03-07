Ледяная хабаровская угроза: Осторожно, сосули!

В Хабаровске ежедневно от ледяных кружев и снежных шапок коммунальщики во всех районах города будут избавлять по нескольку сотен домов. Работа поставлена «на поток» и будет продолжаться до полного завершения цикла зимних осадков и наступления устойчивого тепла. Горожанам лучше не приближаться к стенам зданий, не парковать вблизи них личные автомобили и с осторожностью выходить из подъездов.

Работники УК и ТСЖ проводят плановые осмотры кровель на жилмассивах. Кстати, управляющим организациям, не выполняющим свои обязанности, грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.

Если вы услышали треск у крыш - не глазейте, а отбегайте в сторону! Любопытство может привести к летальному исходу

С потеплением на улице снег, скопившийся на крышах домов и учреждений, стремительно тает. На карнизах, балконных козырьках, установленных кондиционерах образуются сосульки, которые несут угрозу для проходящих под ними внизу людей и припаркованных автомобилей, возникает угроза травмирования граждан вследствие падения сосулек с крыш.

Коммунальные службы, конечно же, ведут активную работу по удалению ледяных шапок. Однако не всегда их удаётся оперативно ликвидировать. В целях личной безопасности и предотвращения несчастных случаев Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям края о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов.

При обнаружении сосулек, висящих на крышах домов, необходимо обратиться в обслуживающую этот дом организацию. Передвигаясь вдоль зданий и строений, нужно быть предельно внимательными и осторожными. Во избежание несчастных случаев обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не пересекайте опасные зоны.

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти участки фасадов домов особенно опасны. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров: большой слой льда на асфальте образуется именно в зонах образования сосулек. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к фасадам зданий и сооружений.

Особое внимание следует уделить безопасности детей. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум и треск, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене или, наоборот, отбежать подальше от дома. Также укрытием может послужить козырек подъезда.

Будьте осторожны и внимательны, не ставьте машины вблизи зданий. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо как можно скорее вызвать скорую помощь. Телефоны единой службы спасения «101» и «112».

Как рассказал директор подрядной организации управляющей компании «ДВСРК - Горький» Александр Прокопенко, ликвидация кровельной «снежно-ледовой» угрозы – дело тонкое и при этом далеко не дешевое.

«После минувшего снегопада на кровлях скопилось большое количество снежных масс, которые, с учетом потепления, начали подтаивать и образовывать большое количество сосулек. Мы чистим как мягкие плоские крыши, так и, конечно же, скатные шиферные. С ними – больше всего проблем: приходится нанимать автовышку, хотя это весьма дорогое удовольствие – 1 час ее эксплуатации в Хабаровске стоит 1,5 тысячи рублей. На очистку от снега и наледи крыши только одного жилого дома нужно не менее 2-3-х часов (это – минимум: на одном и том же строении можно работать по нескольку дней подряд – все зависит от количества снега, скорости его таяния и прочих климатических обстоятельств). В поселке имени Горького 28 таких домов со скатными крышами. А если посчитать по городу – выйдет круглая сумма», - сказал он.