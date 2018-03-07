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Шпорт: Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на избирательные участки
18 марта состоится одно из главных событий этого года. В этот день нам предстоит выбрать Президента Российской Федерации.
Это ответственный выбор каждого гражданина своей страны, вне зависимости от возраста и социального статуса. От вашей взвешенной позиции зависит, каким будет будущее страны в ближайшие шесть лет.
Уверенными шагами мы движемся к укреплению экономики на внутреннем и внешнем рынках. Выполняются все социальные гарантии. Не сдаём своих позиций и в обеспечении обороноспособности страны.
У нас сильное государство, в котором живет сплочённый народ, единая нация. России нужен такой же сильный, принципиальный и честный руководитель.
Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата в Президенты Российской Федерации. Важен голос каждого из вас! Вместе мы определим своё будущее, будущее России.
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