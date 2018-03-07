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Шпорт: Важен голос каждого
Комсомольск-на-Амуре – город, на который обращено внимание всей страны. Ему отведена ведущая роль в рамках новой экономической политики государства на Дальнем Востоке. Здесь сосредоточены наши ведущие высокотехнологичные предприятия. Активно развивается авиа- и судостроение, создаются технопарки, совершенствуется инфраструктура, действует льготный режим для инвесторов.
Важно обеспечить поступательное развитие в историческом движении России на Восток. У нас сильное государство, в котором живет сплочённый народ, единая нация. России нужен такой же сильный, принципиальный и честный руководитель. Важно помнить, 18 марты мы выбираем не только Президента страны, но и Верховного главнокомандующего.
18 марта состоится одно из главных событий этого года. Нам предстоит выбрать Президента Российской Федерации. Это ответственный персональный выбор каждого жителя страны. Сегодня в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации особенно важно проявить активную гражданскую позицию и не остаться в стороне.
Уважаемые комсомольчане! Приглашаю вас прийти на избирательные участки и проголосовать за достойного кандидата! Важен голос каждого! Вместе мы определим своё будущее, будущее страны!
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