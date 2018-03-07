В Хабаровском крае парни кормились с могилок

В городе Вяземский Хабаровского края на кладбище по ночам промышляли двое парней 20-ти и 21-го года с уголовным опытом. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Парни с трех могилок украли металлические ограждения и цепи и сдали в металло-приемный пункт. Полученные могильные деньги – 40 тысяч с трех могилок потратили на себя.

Парней задержали, взяли подписку о невыезде. Похищенные металлические изделия изъяты и возвращены законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Вяземскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.