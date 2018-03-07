В Хабаровском крае мужчина срубил 95 пихт и умер

Что касается его подельника, то он пока жив. Перед Новым годом они вдвоем срубили 95 пихт на территории Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района Хабаровского края для продажи к новогоднему празднику

Ущерб они нанесли природе на сумму свыше 13 тысяч рублей. Так как, тот, который пока еще живой, не являлся по вызовам в суд, то был объявлен в розыск. Его задержали и до вынесения приговора держали в следственном изоляторе.

Комсомольский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Что касается его подельника , то Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.