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В Хабаровском крае мужчина срубил 95 пихт и умер
Что касается его подельника, то он пока жив. Перед Новым годом они вдвоем срубили 95 пихт на территории Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского района Хабаровского края для продажи к новогоднему празднику
Ущерб они нанесли природе на сумму свыше 13 тысяч рублей. Так как, тот, который пока еще живой, не являлся по вызовам в суд, то был объявлен в розыск. Его задержали и до вынесения приговора держали в следственном изоляторе.
Комсомольский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Что касается его подельника , то Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.
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