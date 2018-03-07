В Хабаровском крае снизилось количество случаев незаконной охоты и рыболовства

В Хабаровском каре два дня в «Заповедном Приамурье» проходил научно-технический совет. В отчетах о работе, проделанной в 2017 году, выступающие делились успехами, признавались в недостатках, советовались, что надо сделать для совершенствования.

Но общую картину работы госинспекторов, по традиции, показал заместитель директора по охране окружающей среды Дмитрий Гранкин. « Мы занимаем 1 место по России по количеству ООПТ и 5 - по площади ,- отметил он,- но показатели нашей работы хорошие, несмотря на то, что на каждого госинспектора ( а их в ФГБУ «Заповедное Приамурье» 73) приходится по 25 тыс. га подконтрольных территорий.» Снизилось количество случаев незаконной охоты и рыболовства и самовольного нахождения на ООПТ без разрешения. Выявлено и изъято у нарушителей 6 единиц нарезного и 14 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, (в 2016 году - 10 и 14 соответственно); 43 рыболовных сетей, бредней, неводов и других орудий добычи ВБР (2016 – 24); 19 капканов.В течение 2017 года направлено в правоохранительные органы 26 материалов с признаками природоохранных преступлений для проведения процессуальных проверок, возбуждено 5 уголовных дел. К ответственности было привлечено 388 лиц, наложено штрафов на сумму 1312 тыс. руб., взыскано пока 64,5 тыс. руб, что связано с длительностью процессуальных действий.

Активное участие государственные инспекторы принимали в зимних маршрутных учетах животных, учетах водоплавающих, а также в учетах копытных «на реву» во время гона.

Кроме заповедно-режимных мероприятий очень важны работы по повышению и поддержанию численности диких животных, что является важнейшим фактором привлекательности особо охраняемых природных территорий. Это биотехнические мероприятия, среди которых - подкормка животных при неблагоприятных погодных условиях. Как правило это ежегодное весеннее многоснежье. В 2017 году подкормка осуществлялась на 13 подкормочных площадках (сено, зерно, овощи). Кроме этого, создавались кормовые поля для улучшения предзимнего нагула, и заготовка сена на зиму.

В 2017 году в национальном парке «Анюйский» использовано 12 кормовых полей. Минеральная подкормка копытных в летний период является залогом их благополучия зимой и повышения репродуктивности популяций. В 2017 году поддерживалось 25 солонцов. Биотехнические мероприятия выполняются в строгом соответствии с Положением об ООПТ и не затрагивают заповедные территории, а только их охранные зоны.

Важнейшим атрибутом государственного инспектора становятся видеорегистраторы. Ассортимент их в настоящее время довольно разнообразный. Имеются модели с GPS-модулями, которые позволяют фиксировать, как трек движения

инспектора, так и позиционировать фотографию или видеоролик. В последнее время такие данные признаются важными доказательствами при рассмотрении дел в судах. В учреждении сегодня 60 единиц видеорегистраторов.

Источниксайт "Заповедное Приамурье"