Путин: Обновление системы образования - основа технологического и экономического прорыва страны

В рамках рабочей поездки в Свердловскую область Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию системы среднего профессионального образования.

В работе приняли участие представители федеральных органов власти, главы регионов, в том числе Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, руководители крупных предприятий и образовательных учреждений.

Глава государства отметил, что обновление всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.

За последние 17 лет бюджетные вложения в совершенствование системы среднего профобразования увеличились в реальном выражении почти в два раза, в номинальном – в девять раз. Вместе с предприятиями сделан значительный шаг вперёд в развитии дуального образования, в котором тесно интегрированы и обучение, и практика. Крупные предприятия чаще берут под своё начало колледжи и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills.

О том, как эта работа строится в Хабаровском крае, рассказал Губернатор Вячеслав Шпорт. Он отметил, что для региона наличие квалифицированных кадров – ключевой вопрос, от которого напрямую зависит развитие экономики. Так, потребность только резидентов ТОСЭР до 2020 года – 7 тысяч человек.

Власти и бизнес в крае пытаются отвечать на эти вызовы. Была проведена масштабная модернизация системы профобразования. Созданы 15 учебно-производственных кластеров по ведущим отраслям экономики. В 2016 году край вошел в число пилотных регионов по апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Его важная особенность – опора на перечень наиболее востребованных профессий из списка топ-50, который утверждён по России. Сегодня уже две трети техникумов края готовят специалистов с опорой на этот перечень.

Кроме того, в рамках регионального кадрового стандарта начался переход к демонстрационному экзамену при оценке квалификации выпускников. В крае впервые в прошлом году апробировали этот инструмент.

«Важное преимущество и сложность, конечно, этого экзамена – оценка в условиях реального производства, а реальное производство – это только часть механизма демонстрационного экзамена. Основная цель – надо сдать экзамен в соответствии со стандартами WorldSkills. К 2020 году студенты, которых мы набрали в 2017 году по программе топ-50, будут сдавать экзамены уже в соответствии со стандартами WorldSkills», - сообщил Вячеслав Шпорт.

Глав региона также предложил включить в региональный стандарт блок, который направлен на подготовку и повышение квалификации для приезжающих по программе «Трудовая мобильность». Это актуально для дальневосточных регионов.

Вячеслав Шпорт отметил также большую роль Межрегионального центра компетенций, который создан в Комсомольске-на-Амуре. Он обеспечивает подготовку по девяти топовым компетенциям. В 2017 году туда поступило уже 564 ребят, треть из них – это представители соседних регионов с Дальнего Востока.

Президент Владимир Путин отметил, что в завершении совещания подчеркнул, что все, о чем говорилось, будет обязательно учтено. Он подчеркнул, что вся система образования должна постоянно отвечать на требования экономики, быть мобильной, отвечать на запросы предприятий.

«Мы обязательно обобщим и нормативно отрегулируем некоторые вещи и внесём технические, так скажем, поправки в действующие правила. И в нормативную базу, касающуюся того, чтобы стандарт WorldSkills затвердить и чтобы на это ориентироваться. Надеюсь, что мы и с вашим участием системно будем работать над решением этой проблемы», - подчеркнул глава государства.