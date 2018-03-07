Новости
В Хабаровск на Дальневосточные юношеские игры боевых искусств приедут спортсмены из Японии
Около двух тысяч спортсменов примут участие в Дальневосточных юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в Хабаровске с 9 по 11 марта. За первенство будут бороться представители регионов Дальнего Востока и Сибири. Также в состязаниях по стилевому каратэ выступят спортсмены из Японии, сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.
Программа игр включает соревнования по 15 видам боевых искусств, в том числе киокушин, тхэквондо, кудо, рукопашный бой, кикбоксинг, ушу, всестилевое каратэ, тайский бокс, самбо. Поединки будут одновременно проходить на 9 площадках универсального краевого спортивного комплекса. Вход на все состязания свободный. Гала-финалы состоятся 11 марта в 15.00. Лучшие спортсмены по итогам дальневосточного первенства получат путевку на Всероссийские юношеские игры боевых искусств, которые пройдут в Анапе в сентябре.
Отметим, Хабаровский край примет Дальневосточные игры уже в третий раз. В состязаниях, прошедших в мае прошлого года, выступили свыше 1500 участников в возрасте от 12 до 17 лет. В этом году игры посвящены 80-летнему юбилею Хабаровского края и 160-летию Хабаровска.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 963
С места событий: Останки на берегу водоема6 271
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 380
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 839
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136