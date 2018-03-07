В Хабаровск на Дальневосточные юношеские игры боевых искусств приедут спортсмены из Японии

Около двух тысяч спортсменов примут участие в Дальневосточных юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в Хабаровске с 9 по 11 марта. За первенство будут бороться представители регионов Дальнего Востока и Сибири. Также в состязаниях по стилевому каратэ выступят спортсмены из Японии, сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

Программа игр включает соревнования по 15 видам боевых искусств, в том числе киокушин, тхэквондо, кудо, рукопашный бой, кикбоксинг, ушу, всестилевое каратэ, тайский бокс, самбо. Поединки будут одновременно проходить на 9 площадках универсального краевого спортивного комплекса. Вход на все состязания свободный. Гала-финалы состоятся 11 марта в 15.00. Лучшие спортсмены по итогам дальневосточного первенства получат путевку на Всероссийские юношеские игры боевых искусств, которые пройдут в Анапе в сентябре.

Отметим, Хабаровский край примет Дальневосточные игры уже в третий раз. В состязаниях, прошедших в мае прошлого года, выступили свыше 1500 участников в возрасте от 12 до 17 лет. В этом году игры посвящены 80-летнему юбилею Хабаровского края и 160-летию Хабаровска.