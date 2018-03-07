В Хабаровском крае сельхозпроизводителям возместят половину затрат на покупку техники

В сельскохозяйственных организациях Хабаровского края продолжается подготовка к посевной. К работе в полях подготовлено более 100 тракторов и 360 единиц различной спецтехники. Между тем, в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края принимают заявки на субсидии для покупки техники.

Как отметили в ведомстве, помощь оказывается в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы». Аграриям возмещается до 50 процентов от суммы понесенных затрат. За два прошлых года поддержкой воспользовались 11 сельскохозяйственных организаций и 9 крестьянских (фермерских) хозяйств. Они получили около 68 млн рублей, что позволило обновить машинно-тракторный парк на 168 единиц.

В 2018 году субсидирование понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники запланировано в размере 65,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 1 июня 2018 года, и уже в июле сельскохозяйственные организации смогут получить компенсацию.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 32-96-59, 32-64-05.

Заявки принимаются в рабочее время по адресу: Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 728.