Новости
В Хабаровском крае сельхозпроизводителям возместят половину затрат на покупку техники
В сельскохозяйственных организациях Хабаровского края продолжается подготовка к посевной. К работе в полях подготовлено более 100 тракторов и 360 единиц различной спецтехники. Между тем, в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края принимают заявки на субсидии для покупки техники.
Как отметили в ведомстве, помощь оказывается в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы». Аграриям возмещается до 50 процентов от суммы понесенных затрат. За два прошлых года поддержкой воспользовались 11 сельскохозяйственных организаций и 9 крестьянских (фермерских) хозяйств. Они получили около 68 млн рублей, что позволило обновить машинно-тракторный парк на 168 единиц.
В 2018 году субсидирование понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники запланировано в размере 65,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 1 июня 2018 года, и уже в июле сельскохозяйственные организации смогут получить компенсацию.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: 32-96-59, 32-64-05.
Заявки принимаются в рабочее время по адресу: Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 728.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 963
С места событий: Останки на берегу водоема6 271
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 380
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 839
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136