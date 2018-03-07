В Хабаровском крае оценили деятельность общественных советов

Подведены итоги оценки эффективности общественных советов. На сегодняшний день в Хабаровском крае действует 31 общественный совет при органах исполнительной власти края, 19 общественных советов муниципальных образований края. В их состав входят 350 экспертов по всем направлениям деятельности Правительства региона, а также более 200 активистов муниципальных образований края.

По итогам мониторинга во втором полугодии 2017 года наиболее эффективными общественными советами среди министерств стали: совет при министерстве промышленности и транспорта края, совет при министерстве образования и науки края, а также общественный совет при министерстве культуры края. В тройке лидеров общественных советов комитетов и управлений совет при комитете регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, совет при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края и общественный совет при управлении ветеринарии Правительства края.

По итогам мониторинга эффективности деятельности среди 19 общественных советов городских округов и муниципальных районов края во втором полугодии 2017 года наиболее эффективными стали общественные советы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,а также Хабаровского и Бикинского районов.

«По сравнению с первым полугодием 2017 года свои показатели улучшили девять общественных советов при органах исполнительной власти края, увеличился средний балл эффективности деятельности общественных советов. На сегодняшний день стало больше проводиться заседаний советов, значительно увеличилось количество рекомендаций органам власти по итогам заседаний, возросла информационная активность в печатных изданиях, на радио и телевидении», - отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Напомним, критерии эффективности общественных советов были разработаны в 2015 году. Опыт Хабаровского края стал первым среди субъектов РФ. Консультативно-совещательные органы являются одним из важнейших институтов гражданского общества, ключевым элементом системы общественного контроля. Оценка эффективности деятельности общественных советов по итогам работы за I полугодие 2018 года будет проведена в августе.