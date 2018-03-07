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В Хабаровском крае волонтеры поздравят женщин с 8 марта
В Хабаровском крае в Международный женский день пройдет добровольческая акция «Вам, Любимые».
- Волонтеры Хабаровского края с большим удовольствием принимают участие в этой акции, - рассказывает Сергей Морозов, руководитель краевого волонтерского центра. - Сейчас к нам присоединяются мужчины разных возрастов и профессий. Каждый из них понимает, как важно не оставить без внимания в этот день женщин.
В Дальневосточной столице поздравлять девушек будут 8 марта в аэропорту с 11:00 и на железнодорожном вокзале с 14:00. Волонтеры вручат девушкам тюльпаны, сопровождая приятными словами в честь праздника.
В рамках проекта волонтеры также расскажут мужчинам об онлайн-акции, принять участие в которой можно выложив в Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные появятся на главном сайте акции, и с помощью ресурса каждый желающий сможет отправить в социальных сетях тематическую поздравительную открытку своим любимым.
Хотите стать участником акции, звоните/пишите:
Сергею Морозову, тел. 8(909)870-73-54
Роману Мамееву, тел. 8(909)805-29-99
Источник www.kmp.khabkrai.ru
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