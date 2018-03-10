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В хабаровском храме открывается «Школа клиросного пения»
В Хабаровске 13 апреля 2018 года состоится прослушивание желающих принять участие в проекте «Школа клиросного пения» при храме Покрова Пресвятой Богородице.
Проект «Школа клиросного пения» стал победителем конкурса проектов Дальневосточного федерального округа «В добром крае — добрые дела!», проводимом совместно с фондом «Соработничество», и получил финансовую поддержку в сумме 104 510 рублей.
Проект направлен на решение проблемы отсутствия православной образовательной среды для людей с музыкальным образованием, которые хотели бы участвовать в богослужении в качестве певчих, но не имеют достаточных знаний и навыков церковного пения.
Участники проекта смогут узнать о православной вере, получить ответы на интересующие их вопросы, изучить особенности клиросного (церковного) пения, познакомиться с богослужением. И в перспективе участвовать в богослужениях в качестве певчих прихода.
К участию приглашаются взрослые и дети от 7 до 16 лет, которые хотели бы научиться церковному пению.
Прослушивание состоится 13 апреля (пятница) в 18:30 (после вечернего богослужения).
Узнать подробную информацию о проекте и записаться на прослушивание можно с 12 марта по 8 апреля 2018 года по телефону: 8-909-808-07-02, Анастасия.
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