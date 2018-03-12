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В Хабаровске создается новое творческое пространство
АНО «Дети и взрослые» провела три интересных месяца подготовки нового творческого пространства для детей и молодежи Хабаровского края и приглашает в Дальневосточную государственную научную библиотеку, где пройдут мероприятия первого этапа проекта, который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
13 марта 13.00 – ученики средних классов приглашаются к участию в Городском конкурсе-викторине «Путешествуя по старинной лестнице», который пройдет в необычном формате с элементами экскурсии, квеста и даст возможность продемонстрировать не только знания по истории, краеведению, но и память и сообразительность.
15 марта 15.00 – откроется Краевая выставка «Открытые сердца». И. Арутюнян, У. Викина, Л. Звонкова представят как свои авторские работы, так и произведения молодых дизайнеров О. Моторкиной (Хор) и А. Прекрасновой (Южно-Сахалинск), а также детское творчество. Креативныя площадка с фотозонами ждут участников на мастер-классы по квиллингу, витражной росписи и изготовлению «ловцов снов». Арт-галерея открыта для посещений первой выставки в марте – мае (помещение многофункционального мультимедийного центра библиотеки).
22 марта 15.00 – Всероссийский научно-практический семинар «Творческое пространство в развитии, продвижении и общении молодежи Дальнего Востока, России и стран-соседей» приглашает для обсуждения этого важного вопроса представителей научно-педагогического сообщества региона (конференц-зал ДВГНБ).
С информацией о проекте «Арт-галерея на старинной лестнице» можно познакомиться на сайтах официальных партнеров:
- АНО «Дети и взрослые» www.youthdv.ru,
- Дальневосточная государственная научная библиотека https://www.fessl.ru
- кафедра педагогики ПИ ТОГУ http://pnu.edu.ru
- средняя школа № 58 https://school58.edu.27.ru
- торгово-технологический факультет ХГУЭП www.ael.ru
- Объединенная профсоюзная организация Правительства края https://profkom.khabkrai.ru/
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