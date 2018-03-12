Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина

В Хабаровске 11 марта состоялся автофлешмоб на парковке возле арены "Ерофей". Более двухсот пятидесяти автомобилей выстроили портрет главного человека в России – президента Владимира Путина

- Заявку в Книгу рекордов Гиннеса мы уже отправили, и она принята. Специальная комиссия присутствовала на нашем мероприятии, - рассказал Вячеслав Шемпелев, организатор мероприятия.

Однако рекорд не случился. Вместо заявленных 600 было чуть более 250 автомобилей.

– К выборам это никакого отношения не имеет. Нам нужна была сложная картинка. Самая сложная — это портрет человека. В итоге решили, что нужно выстроить портрет действующего президента.

Напомним, что праздничные автофлэшмобы стали хабаровской традицией. В этот раз все делается исключительно из спортивного интереса, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.