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В Хабаровском крае селянин своровал рельсы на 2, 5 миллиона рублей
В поселке Больно Амурского района Хабаровского края 28-летний парень украл рельсы в железнодорожном тупике. Убыток составил 2 миллиона 500 тысяч рублей.
Рельсы селянин демонтировал днем у всех на виду. Собственно территория тупика не охраняется.
Парень часть рельс сдал в пункт приёма метала. Откуда у жителя поселка рельсы в пункте приема никто не интересовался.
Парня задержали, взяли подписку о невыезде. Часть рельс в количестве 32 отрезков у него изъята.
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