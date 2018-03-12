В Хабаровском крае селянин своровал рельсы на 2, 5 миллиона рублей

В поселке Больно Амурского района Хабаровского края 28-летний парень украл рельсы в железнодорожном тупике. Убыток составил 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Рельсы селянин демонтировал днем у всех на виду. Собственно территория тупика не охраняется.

Парень часть рельс сдал в пункт приёма метала. Откуда у жителя поселка рельсы в пункте приема никто не интересовался.

Парня задержали, взяли подписку о невыезде. Часть рельс в количестве 32 отрезков у него изъята.