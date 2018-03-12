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В Хабаровском крае прошли лыжные соревнования памяти погибших спецназовцев ФСБ
В селе Ильинка Хабаровского района прошла традиционная лыжная гонка, посвящённая памяти сотрудников регионального отдела специального назначения Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, погибших при исполнении служебного долга. Такие соревнования проводятся ежегодно.
В гонке приняли участие более 200 лыжников, и это стало очередным рекордом за восемь лет проведения соревнований. Среди участников были не только профессиональные спортсмены, но и сотрудники спецподразделений из разных городов Дальнего Востока: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Благовещенска.
Организаторами соревнований, по устоявшейся традиции, выступили краевая ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Федерация лыжных гонок Хабаровского края и Хабаровский клуб любителей лыжного спорта «Ветеран».
Участникам гонки предстояло пройти непростые дистанции: для женщин – 12,5 километров, для мужчин – 25 километров. Отличная солнечная погода, минус 12 градусов.
Так, среди мужчин до 35 лет победу завоевал хабаровчанин Шохирев Дмитрий, вторым стал Алексей Романов, третьим Кошелев Артём. Среди спортсменов-ветеранов лучшие результаты показали Тарасов Михаил (категория «До 45 лет»), мастер спорта Юрий Березовский (категория «До 55 лет») и Ширизданов Олег(категория «До 65 лет»). Самым старшим участником стал многократный победитель прошлогодних соревнований, член клуба любителей лыжного спорта «Ветеран» 85-летний Борис Петрович Дементьев.
В женской группе «До 35 лет» первое места хабаровчанка Надежда Кузнецова, вторая Шумеева Татьяна, третьей стала представительница города Комсомольска-на-Амуре Вера Алис. В более старшей категории лыжниц «золото» завоевала Наталья Наумова, «серебро» – Ирина Потапова, «бронзу» – представительница Советской Гавани Сокур Елена.
Это стала уже двенадцатая по счёту лыжная гонка, посвящённая памяти восьми спецназовцев, погибших 10 марта 2005 года при выполнении боевого задания в Чеченской Республике. Участие в подобных соревнованиях давно стала традицией для многих спортсменов, и каждый год к их числу присоединяется всё больше лыжников. Между тем, среди сотрудников органов безопасности лыжные гонки являются одним из популярных видов спорта, и в ведомственных соревнованиях хабаровчане регулярно занимают призовые места.
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