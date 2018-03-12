В Хабаровском крае у уголовника путь на волю лежал через туалет

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Игоря Щигарева, отбывающего наказание в колонии-поселении. Он обвиняется в побеге из места лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ).

Напомним, что получив оперативную информацию, сотрудники УФСБ подтвердили полученные сведения, установили точное местоположение и совместно с УФСИН задержали сбежавшего из больницы №10 22-летнего Игоря Щигарева

Щигарев, отбывающий наказание в колонии-поселении № 22, расположенной в селе Заозерное Хабаровского района, сбежал 15 февраля из городской больницы № 10, где находился на стационарном лечении в хирургическом отделении.

Утром осужденный пошел в туалет. Через 5 мин. обнаружено его отсутствие. Через четыре дня беглец был обнаружен в шкафу для одежды в квартире приятельницы , проживающей в г. Хабаровске.

Обвиняемый вину в совершении побега признал полностью, дал признательные показания.