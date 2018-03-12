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В Хабаровском крае в 4-е раза увеличилось число нарушений правил вывоза валюты
Четыре факта недекларирования туристами наличной валюты выявили хабаровские таможенники с начала 2018 года. За весь 2017 год только один человек пытался провезти наличные денежные средства без декларации.
В международном аэропорту Хабаровска таможенники выявили очередной факт недекларирования наличных денежных средств в иностранной валюте. В багаже у туриста инспекторы обнаружили 12,5 тысячи долларов США, тогда как без декларации разрешено вывезти за границу в эквиваленте не более 10 тысяч долларов наличными.
- Случаи недекларирования наличной валюты стали встречаться все чаще, - комментирует ситуацию начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Хабаровск Сергей Ткачук. – Пассажиры проходят в общем потоке в «зеленый» коридор, не выполняя требований по обязательному письменному декларированию товаров, ввоз которых ограничен.
На рейс пассажир успел, однако в отношении него хабаровские таможенники возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование наличных денежных средств. Предметом правонарушения стали 2,5 тысячи долларов США.
Справка:
В местах прохождения туристами таможенной границы применяется система двойного коридора: «зеленый» коридор предназначен для пассажиров, у которых нет товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Для граждан, у которых такие товары имеются или есть товары, которые человек хотел бы задекларировать, существует «красный» коридор. В случае возникновения вопросов при выборе коридора пассажирам необходимо заранее обратиться к инспектору таможни за помощью.
Вывоз с территории Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, общая сумма которых в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США, разрешен только при условии обязательного письменного декларирования (пп.7 п.1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС).
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу и подлежащих письменному декларированию, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения (статья 16.4 КоАП РФ).
В Хабаровской таможне услугу информирования и консультирования оказывает правовой отдел по телефонам: (4212)411436, (4212)411412, (4212)411411. Кроме того информацию о правилах перемещения товаров через таможенную границу можно найти на официальном сайте ДВТУ www.dvtu.customs.ru в разделе «Информация для физических лиц».
Виктория Алёшина
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