В Хабаровском крае определили лучших бильярдистов

В Хабаровске прошли краевые соревнования по бильярдному спорту. Участие в первенстве и чемпионате региона приняли 59 человек из Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани, дальневосточной столицы. Одержанные победы и заработанные очки помогут участникам попасть в региональную сборную.

«У нас есть сборные команды Хабаровского края, в которые входят дети до 13 лет, спортсмены 13-16 лет, 16-21 года и старше. Это те возрастные категории, в которых проводятся всероссийские соревнования. Рейтинговые турниры помогают спортсменам набрать необходимые очки, чтобы представлять регион на состязаниях всероссийского уровня», — объяснил президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.

Первыми соревнования открыли самые юные участники. Спортсмены до 16 лет сыграли в пул-8. Некоторые только-только начали доставать до бильярдного стола, однако уже ставят перед собой высокие цели. Так девятилетняя Валерия Дажун уступила только более взрослой и опытной Анастасии Кривицкой и оставила позади Анастасию Голубеву.

«Я очень хочу дальше заниматься и мечтаю стать бильярдистом, поехать на турнир по русскому бильярду "Маленький принц". Мне нравится и пул, и русский бильярд, свободная пирамида интересная, буду заниматься обоими видами», — призналась Валерия Дажун.

У мальчиков победу одержал Михаил Кирюшин, второе место занял Данила Иорданошвили, а самый юный участник Павел Сорокин стал третьим.

Более взрослые спортсмены сыграли в русский бильярд. Девушки и юноши, а также женщины состязались в свободной пирамиде, а мужчины — в динамичной. У девушек в возрасте от 13 до 16 лет победу одержала Агата Самохина, второй стала Юлия Пурдышова, бронзу завоевала Елизавета Лисовинова из Комсомольска-на-Амуре. У юношей в этой возрастной категории первое место занял комсомольчанин Олег Ощепков, серебро завоевал Тимур Катаев, замкнул тройку призёров Роман Волошенко.

Ожесточённая борьба разгорелась в более старших категориях. У юниоров первым стал Никита Арсентьев, в финале обыгравший Артёма Тишкина, а бронзовый призёр первенства России этого года Константин Мишатин оказался третьим. По признанию спортсмена, краевые состязания не являются для него проходными, к этим соревнованиям он относится так же серьёзно, как и к всероссийским.

«Для меня каждый турнир важен, ведь нужно настраиваться, побеждать, не расслабляться и пополнять дом кубками. Важно и подготовиться психологически, собраться, когда нет сил, когда проигрываешь 2:0 или 7:0, когда выиграть практически нереально», — отметил Константин Мишатин.

У мужчин победу одержал Сергей Юртаев, серебро завоевал Никита Арсентьев, третьим стал Николай Михайличенко. У женщин первое место заняла Елизавета Мельтинова, серебро у Юлии Пурдышовой, бронза у Алины Ванго.

Источник: Федерацию бильярдного спорта Хабаровского края