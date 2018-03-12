Сборная Хабаровского края - лидер в общекомандном зачете на Дальневосточных играх боевых искусств

В Хабаровске завершились Дальневосточные юношеские игры боевых искусств. В финальных боях сошлись спортсмены из Хабаровского края, Магаданской и Амурской области, Еврейской автономии, Приморского края, а также бойцы из Японии.

По итогам соревнований больше всего очков в общекомандном зачете набрала сборная Хабаровского края. Призовые места также заняли спортсмены из Амурской области и Приморского края. Награды победителям вручил Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Приятно видеть, что Хабаровск все чаще становится местом проведения крупнейших спортивных состязаний. Сегодня молодые спортсмены показали свои бойцовские качества, проявив характер и волю к победе. Здесь, на Дальневосточных играх, нет проигравших, только победители. Это те, кто сделал свой выбор в пользу здорового образа жизни и популяризации боевых искусств», - отметил глава региона.

Победители соревнований, помимо медалей и кубков, получили путевки на Всероссийские юношеские игры боевых искусств, которые ежегодно проходят в сентябре в Анапе.

Отметим, Хабаровский край принимал Дальневосточные игры уже в третий раз. Соревнования были посвящены 80-летию края и 160-летию Хабаровска. С каждым годом число участников растет, расширяется география. В этот раз в краевую столицу приехали более полутора тысяч спортсменов из 10 субъектов страны. Впервые в соревнованиях приняли участие бойцы из Иркутской области и Забайкальского края, второй год подряд приезжают японские спортсмены.

Программа игр включает соревнования по 14 видам боевых искусств, в том числе киокушин, тхэквондо, кудо, рукопашный бой, кикбоксинг, ушу, всестилевое каратэ, тайский бокс, самбо.