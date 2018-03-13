Хабаровчанке за наведение порчи поставили фингал под глазом

В Хабаровске на 27-летнюю женщину с криками и матерными оскорблениями напала женщина в переулке Ленинградский и ударила по лицу. Оказалось, что это нынешняя жена ее бывшего парня, с которым жертва хулиганства рассталась пять лет назад.

Все родственники этого парня уверены, что пострадавшая женщина наводит на них порчу. Они ей звонят с сентября прошлого года и требуют оставить в покое. Один раз приходил и сам бывший парень и устроил в подъезде «концерт».Они почему-то думают, что молодая женщина ходит по бабкам и вредит им

У молодой женщины синяк на лице. Сразу после нападения она написала заявление в полицию, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.