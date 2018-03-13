В Хабаровске сторож 8-го марта убил друга работодателя

В Хабаровске мужчины на автобазе в поселке Горького дружно отмечали Международный женский день. Владелец автобазы привел своего 38-летнего друга. Когда все было допито, пьяному другу владельца предложили не ехать домой, а остаться ночевать в офисе.

Утром сторож позвонил начальнику автобазы и рассказал, что его друг посреди ночи напал на него с битой и несколько раз ударил по голове. В ответ сторож нанес 38-летнему мужчине восемь ножевых ранений

Хотя сторож планировал, попрощавшись сестрой, явиться к стражам правопорядка с повинной, полицейские нашли его у знакомых, где он прятался от вершителей его судьбы.

Стоит отметить, что ранее этот сторож привлекали к уголовной ответственности за разбой, изнасилование и кражи, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».