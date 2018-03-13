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В Хабаровске орудуют мошенники в магазинах
В Хабаровске мошенник ходит по магазинам и просит разменять мелкие купюры на крупные. При этом даёт не полную сумму.
Когда продавец пересчитывает, не хватает 100 р. Затем начинает пересчитывать он. В итоге убирает одной рукой в карман часть суммы, другой вытаскивает с другого кармана якобы недостающие деньги.
Все происходит очень быстро. С мошенником ходит сообщник. Заходит на 3 минуты позже и начинает отвлекать продавца, - пишут горожане в социальной сети.
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