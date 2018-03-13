В Хабаровске обучили бизнесменов, работающих с дошколятами

В Хабаровске на площадке краевого Центра оказания услуг для бизнеса межрегиональная общественная организация "Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций" совместно с АНО "Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере" в рамках реализации Президентского гранта провела круглый стол "Ранняя помощь в Хабаровском крае: состояние, проблемы и пути развития".

Распоряжением Правительства РФ была принята "Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года", где целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничения в жизнедеятельности, а также дети с риском развития стойких нарушений функций организма.

В рамках проекта была разработана система по уходу и присмотру за детьми с ограниченными возможностями в частных детских садах и центрах и проведено обучение предпринимателей Хабаровского края, работающих с детьми дошкольного возраста.

Итогом проекта стало вручение сертификатов о повышении квалификации в рамках круглого стола.

Круглый стол провели: Нина Поличка – директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, научный руководитель Дальневосточного центра инноваций социальной сферы; Марина Петрова - председатель МОО "Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций", руководитель РЦ "Бизнес Сад".