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Хабаровчан приглашают показать молодецкую удаль
В Хабаровске 25 марта в 15 часов ТСЖ «Благо» на улице Калараша, 13 в день Весеннего Равноденствия организует народный праздник Комоедицу.
- На празднике будут происходить события разные, а самое центральное по значимости – молодецкие забавы. Боевые игры и кулачный бой усиливают плодородие земли нашей, устраиваются для получения обильного урожая во всех сферах жизни человека. Покажем силу единства народного и любовь к земле – матушке, - пишут организаторы в социальной сети. - Зовем вас на молодецкие забавы! Удаль свою потешить, силушкой помериться и в ловкости проявиться. Участием своим в сих действиях, оказываем почести предкам нашим славным, укрепляем Роды наши русские, девкам да бабонькам даем повод нами гордиться!
На празднике Масленица- Комоедица будут командные игры «Стенка на стенку», единоборства, угощения и различные развлечения.
Телефоны для связи 89625037785.
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