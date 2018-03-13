В Хабаровске будут инновационно избавлять от геморроя

В Хабаровске планируется построить Хирургический центр колопроктологии на территории 10-й городской больницы. Там будут работать реанимационный, операционный и диагностический блоки. Проект оценен в 500 миллионов рублей. Однако пока непонятно из какого источника будет вестись финансирование.

Планируется, что Центр будет принимать пациентов со всего Дальнего востока.

Пока Центр колопроктологии три года работает в пилотном режиме на базе 10-й городской больницы.

Колопроктология - это наука, изучающая заболевания различной этиологии, которые локализуются в толстом кишечнике (прямая и ободочная кишки) и в области заднего прохода. Насчитывается около двухсот видов заболеваний, лечением которых занимается колопроктолог. К ним относят также известные: геморрой, анальные трещины, свищи прямой кишки, парапроктиты.