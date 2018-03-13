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В Хабаровске будут инновационно избавлять от геморроя
В Хабаровске планируется построить Хирургический центр колопроктологии на территории 10-й городской больницы. Там будут работать реанимационный, операционный и диагностический блоки. Проект оценен в 500 миллионов рублей. Однако пока непонятно из какого источника будет вестись финансирование.
Планируется, что Центр будет принимать пациентов со всего Дальнего востока.
Пока Центр колопроктологии три года работает в пилотном режиме на базе 10-й городской больницы.
Колопроктология - это наука, изучающая заболевания различной этиологии, которые локализуются в толстом кишечнике (прямая и ободочная кишки) и в области заднего прохода. Насчитывается около двухсот видов заболеваний, лечением которых занимается колопроктолог. К ним относят также известные: геморрой, анальные трещины, свищи прямой кишки, парапроктиты.
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